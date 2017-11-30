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30 نوفمبر 2017 1 0 عبدالغني عليوة
تشابالالا يسترجع ذكريات منديال 2010
عاد الجنوب إفريقي سيفيوي تشابالالا في حوار مع موقع فيفا إلى ذكريات منديال جنوب إفريقيا والهدف التاريخي الذي سجله في المباراة الإفتتاحية ضد الأوروغواي.
وأعرب الاعب عن فخره لتمثيل بلده في أكبر محفل دولي لكرة القدم خاصة في المباراة الإفتتاحية التي ينتضرها الملايين .
وأوضح بأن شعور منتخب البفانا بفانا بالفخركان مضاعفا خاصةً وأنها كانت المرة الأولى في التاريخ التي يحتضن فيها بلد إفريقي المنديال.
وتحدث تشابالالا عن الهدف التاريخي الذي إفتتح به عداد التهديف في منديال 2010 بتسديدة نارية والذي نال به الترشح لجائزة بوشكاتش الفيفا لأجمل الأهداف في العالم.
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