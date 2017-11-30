كافاني استأذن نايمار لتسديد ركلة جزاء

يبدو أن النجم الأوروغوياني إيديسون كافاني قد استخلص الدرس من الحادثة التي حصلت بينه وبين نايمار حولهوية منفذ ركلات الجزاء في التشكيلة الباريسية.

حيث توجه نحوه في المباراة الماضية أمام تروا لطلب الإذن منه لتنفيذ ركلة الجزاء التي حصل عليها شخصيا, مثلا ظهر في مقطع الفيديو الذي تداولته وسائل الإعلام الفرنسية, مما يؤكد للمرة الألف أن نايمار هو الآمر الناهي في نادي العاصمة الفرنسية باريس بعدما اختاره الجهاز الفني كأول منفذ لركلات الجزاء في النادي, وذلك بدليل أن كافاني ضيع تلك الركلة في مباراة الأمس.