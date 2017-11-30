30 نوفمبر 2017 1 0 عليوة عبدالغني
آشلي يونغ يتجه نحو التمديد مع المان يونايتد آشلي يونغ يتجه نحو التمديد مع المان يونايتد
الرئيسية | الدولـــي | آشلي يونغ يتجه نحو التمديد مع المان يونايتد

آشلي يونغ يتجه نحو التمديد مع المان يونايتد

حجم الخط: Decrease font Enlarge font

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن إدارة مانشستر يونايتد مستعدة لتمديد عقد المدافع الأيسر آشلي يونغ إلى غاية صيف 2018.

وهذا نتنيجة للمستوى الجيد الذي يقدمه مع الشياطين الحمر خاصة بعد تسجيله هدفين خلال مباراة الجولة الماضية أمام واتفورد.

كما رفض اللاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية عرضا خياليا من أحد الأندية الصينية مقدرا ب12 مليون أورو سنويا مفضلا البقاء في القلعة الحمراء.

وحسب صحيفة ديلي ميل فإن يونغ يريد التجديد مع المان يونايتد لعامين إضافيين رغم الراتب الذي يتقاضاه المقدر ب120ألف أورو أسبوعيا.

أضف إلى: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg

Subscribe to comments feed التعليقات (0 مرسل):

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك comment

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة: