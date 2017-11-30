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30 نوفمبر 2017 1 0 عليوة عبدالغني
آشلي يونغ يتجه نحو التمديد مع المان يونايتد
كشفت تقارير صحفية بريطانية أن إدارة مانشستر يونايتد مستعدة لتمديد عقد المدافع الأيسر آشلي يونغ إلى غاية صيف 2018.
وهذا نتنيجة للمستوى الجيد الذي يقدمه مع الشياطين الحمر خاصة بعد تسجيله هدفين خلال مباراة الجولة الماضية أمام واتفورد.
كما رفض اللاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية عرضا خياليا من أحد الأندية الصينية مقدرا ب12 مليون أورو سنويا مفضلا البقاء في القلعة الحمراء.
وحسب صحيفة ديلي ميل فإن يونغ يريد التجديد مع المان يونايتد لعامين إضافيين رغم الراتب الذي يتقاضاه المقدر ب120ألف أورو أسبوعيا.
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