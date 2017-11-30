كزورلا يؤجل عودته إلى الملاعب

تأكد غياب اللاعب الإسباني سانتي كازورلا عن الملاعب مرة أخرى وذلك بسبب خضوعه لعملية جراحية تاسعة على مستوى الكاحل.

وبهذا يستمر غياب صانع ألعاب آرسنال للعام الثاني على التوالي بعدما تعرض لإلتهاب في الساق أدى إلى خضوعه لعملية جراحية.

وكان كازورلا على وشك التعافي قبل تعرضه لإنتكاسة أخرى ما أدى إلى تخوف إدارة الغانرز من إمكانية نهاية مشواره الكروي.

وحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية فإن الفريق الطبي لأرسنال تخوف من عدم تعافي كازورلا نهائيا بسبب إمكانية تمزق الأربطة عقب خضوعه للعلاج لأكثر من سنة.