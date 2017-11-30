بايل يتعرض لانتكاسة جديدة

كشفت تقارير صحفية </s>سبانية اليوم أن نجم ريال مدريد غاريث بايل تعرض لانتكاسة جديدة بعد مشاركته في المباراة الأخيرة لفريقه ريال مدريد لحساب كأس الملك.

حيث شعر الدولي الويلزي ببعض الآلام على مستوى الركبة, وهو ما حرمه من المشاركة في الحصة التدريبية التي خاضها الفريق أمس وصباح اليوم, حيث رفض المدرب زين الدين زيدان المغامرة به وتركه للمواعيد المهمة المقبلة, حيث من المرتقب أن يغيب عن مباراة بيلباو يوم السبت المقبل بالنظر إلى الندية الكبيرة والمجهودات البدنية التيتتطلبها مثلهها المباريات, خاصةالقلعةالبيضاءتتتررهامباراةالكلاسيكوالمصيرية.