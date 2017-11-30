بيريز ينصاع لرغبة زيدان

كشفت صحيفة "ماركا" الاسبانية اليوم أن رئيس ريال مدريد فلورونتينو بيريز إنصاع أخيرا لرغبة المدرب زين الدين زيدان فيما يتعلق بهوية الحارس الذي سيتعاقد معه النادي الملكي ريال مدريد.

حيث أكدت الصحيفة المقربة من القلعة البيضاء أن بيريز قرر التخلي عن فكرة التعاقد مع حارس مرمى كبير في صورة دي خيا أو ثيبو كورتوا في الميركاتو الشتوي المقبل، وذلك بسبب الضغط الذي مارسه عليه زين الدين زيدان الذي أإصر على وضع الثقة في الحارس الأساسي كايلور نافاس مع إمكانية التعاقد مع حارس شاب لخلافة مستقبلا، وقد وقع الإختيار حسب الصخيفة على الدولي الاسباني كيبا حلاس أتلتيك بيلباو الذي أظهر إمكانيات كبيرة تأهله للعب في ريال مدريدـ بالإضافة إلى أن سعره مناسب جدا كون قيمة شرطه الجزائي لا تفوق 20 مليون أورو، ومن المتوقع أن يتعاقد معه ريال مدريد شهر جانفي المقبل.