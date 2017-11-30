أخبار مفرحة لأنصار برشلونة بخصوص ديمبيلي

تلقى أنصار برشلونة أخبارا مفرحة تتعلق بنجمهم الشاب عثمان ديمبيلي الذي كان يعاني من إصابة خطيرة أبعدته عن الميادين بعد ثاني ظهور له مع الفريق شهر سبتمبر الماضي.

حيث خاض أمس الدولي الفرنسي أول حصة تدريبية له على العشب الطبيعي رفقة المحضر البدني للفريق الذي خصص له تمارين خفيفة حتى يعود تدريجيا للمنافسة, ومن المتوقع أن يندمج ديمبيلي رفقة زملائه في التدريبات خلال المرحلة الثانية من الموسم في أواخر ديسمبر أو شهر جانفي المقبل.