غريزمان.. سبق لي ورفضت البارصا والبي.أس.جي

أكد الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان، مهاجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، أنّه رفض عرضين في السابق، من برشلونة وباريس سان جيرمان، مؤكدًا أنّه فضّل في مناسبات كثيرة.

وأوضح غريزمان، في تصريحاته لصحيفة "آس" الإسبانية، أنّه رفض عرضًا من بيب غوارديولا، مدرب برشلونة السابق، عام 2011، كما رفض حرضًا من باريس سان جيرمان، في صيف 2015.

وأضاف اللاعب صاحب الـ26 عامًا: "في عام 2014، فضّلت الإنتقال لأتلتيكو مدريد، رغم حصولي على عرض آخر من توتنهام".

مواصلة: "رفضت عرض البي.أس.جي، لمواصلة مشواري مع أتلتيكو، وكانت هناك اهتمامات من أندية أخرى أيضًا، مثل أرسنال عام 2013".

موضحًا: "أحد كشافة أرسنال إتصل بي، في صيف 2013، وقال لي إنّ فينغر مهتم بخدماتي، ورفضت كل العروض، الّتي قُدمت لي في تلك الفترة، وانتظرت كثيرًا عرض أرسنال، الّذي لم يصل.. لم يتصلوا بي سوى قبل ساعات من انتهاء الميركاتو، ليُخبروني بأنّهم لن يتحركوا من أجلي".