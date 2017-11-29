غاتوزو يفاجئ الإعلاميين في أول ظهور له

فاجئ مدرب ميلان الجديد جينارو غاتوزو وسائل الإعلام المحلية في أول ظهور له أمامهم اليوم، وذلك بفتحه أبواب الرحيل أمام لاعب مهم في تشكيلة الروسونييري.

ويتعلق الأمر بالمهاجم البرتغالي الشاب أندري سيلفا البالغ من العمر 22 سنة، والذي تعاقد معه ميلان الصيف الماضي مقابل 38 مليون أورو قادما من بورتو البرتغالي، وذلك بسبب وقوع النادي في فخ قاعدة اللعب النظيف التي تنص على إحداث التوزان بين النفقات والواردات، وأكد غاتوزو في تصريحه أن أندري سيلفا لاعب كبير وينتظره مستقبل زاهر، لكن ميلان مجبر على بيعه بالنظر للعائدات المالية التي سيجنيها من صفقته، خاصة أن أندية أرسنال وبرشلونة أبديا رغبة في التعاقد معه على حد تعبيره.