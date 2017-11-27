27 نوفمبر 2017 1 0 خالد
زيدان يرغب في رؤية الـبي.بي.سي معًا مجددا زيدان يرغب في رؤية الـبي.بي.سي معًا مجددا
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زيدان يرغب في رؤية الـبي.بي.سي معًا مجددا

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رفض الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد الإسباني فكرة رحيل أي لاعب من لاعبيه في جانفي المقبل ورغبته في رؤية الـBBC معًا من جديد.

صرح زيدان في المؤتمر الخاصة بمواجهة فوينلابرادا في كأس ملك إسبانية قائلًا: "أرغب بالتأكيد في مشاهدة بيل وبنزيمة وكريستيانو معا لأن هذا لم يحدث منذ فترة طويلة".

وعن الراحلين في جانفي، قال المدرب الفرنسي: "لن يرحل أحد في الشتاء" بينما صرح عن صفقات الشتاء: "كل شئ ممكن ان يحدث، سعيد بالتشكيلة الحالية لكن في كرة القدم كل شيء وارد وسنرى حينما يفتح سوق الإنتقالات".

وأكمل زيدان: "وصول حارس ومهاجم في جانفي؟ لا أريد أن أتحدث عن أيّ شيء، ونحن نعلم أننا يمكن أن نضم لاعبين، وليس هناك شيء آخر".

وعلق زيدان على إصابة لوكاس فاسكيز في التدريبات: "نعم تعرض لإصابة لكنها ليست خطيرة، بيل سيُشارك لكن لا أعلم كم سيلعب. راموس لن يُشارك ونتمنى أن يتمكن كوفاسيتش من خوض اللقاء كاملًا".

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