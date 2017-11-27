27 نوفمبر 2017 1 0 خالد
ميلان أقال منتيلا بطريقة غريبة ميلان أقال منتيلا بطريقة غريبة
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ميلان أقال منتيلا بطريقة غريبة

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أبلغ نادي ميلان الإيطالي، مدربه فينتشينزو مونتيلا، بإقالته من تدريب الفريق، صباح اليوم الإثنين، بطريقة غريبة، على غير المعتاد.

وقالت تقارير شبكة "سكاي سبورت"، إنّ إدارة ميلان بقيادة المدير الرياضي، ماسيمو ميرابيلي، أرسلت شخصًا متعاونًا في النادي، ليبلغ مونتيلا بإقالته.

وأفادت التقارير، أنّ ميرابيلي، كان متواجدًا، صباح اليوم، قبل بدء الحصة التدريبية الصباحية، لكنه لم يبلغ مونتيلا بالقرار ولم يتحدث معه.

وأعلن الروسونيري، إسناد مهمة تدريب ميلان، لنجمه السابق، غاتوزو.

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