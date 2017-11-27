زيدان يوجه صفعة قوية لـ أسينسيو

وجه دين الدين ديدان مدرب ريال مدريد صفعة قوية لنجمه الشاب أسينسيو رغم تألقه في الجزء الأول من الموسم الحالي بتربعه على عرش هدافي النادي الملكي في الليغا رفقة إيسكو.

وذلك من خلال التصريح المشفر الذي أدلى به في الندوة الصحفية التي تسبق مباراة الريال في كأس الملك أمام فونلابرادا غدا, أين أبدى رغبته في رؤية ثلاثي BBC غاريث بايل وكريم بن زيمة وكريستيانو يلعبون معا كالسابق, وذلك بعد عودة المهاجم الويلزي من الإصابة, مما يعني أنه سيمنح الأولوية للاعب توتنهام السابق عوض الشاب أسينسيو رغم تألقه, وهو السؤال الذي طرح بقوة عبر الصحافة الإسبانية في الأيام الماضية قبل أن يزيل زيدان اللبس عن الموضوع بتصريحه هذا, خاصة أن أسيسيو مصاب حاليا ولن يعود قبل أسبوع من الآن.