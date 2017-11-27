صلاح يفاجئ الإنجليز .. !!

يواصل النجم المصري محمد صلاح مسيرته الرائعة مع فريقه ليفربول الإنجليزي هذا الموسم بأهدافه الغزيرة التي يسجلها في كل جولة، وهو ما جعل منه مفاجأة البريميرليغ هذا الموسم.

ويتصدر صلاح ترتيب هدافي البريميرليغ هذا الموسم بعشرة أهداف كاملة متفوقا على نجوم كبار على غرار نجم توتنهام هاري كين وهداف مانشستر سيتي سيرجيو أغويرو اللذان يحتلان الوصافة بتسعة أهداف لكل منهما, بينما يواصل كل من موراتا ووستيرلينغ وجيسوس ولوكاكو مراقبة سباق الهدافين عن قرب برصيد 8 أهداف لكل منهم, وتعد مهمة صلاح في المنافسة على لقب هداف البريميرليغ هذا الموسم صعبة جدا في تواجد كل هذه الأسماء اللامعة.