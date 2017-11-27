27 نوفمبر 2017 1 0 مصطفى بن سرياح
إدارة ميلان تقيل المدرب مونتيلا إدارة ميلان تقيل المدرب مونتيلا
الرئيسية | الدولـــي | إدارة ميلان تقيل المدرب مونتيلا

إدارة ميلان تقيل المدرب مونتيلا

حجم الخط: Decrease font Enlarge font

أعلنت منذ قليل إدارة نادي ميلان عن إقالة المدرب فيشانزو مونتيلا من على رأس العارضة الفنية للفريق بسبب توالي النتائج السلبية لنادي في الأسابيع الماضية.

وكشف النادي اللمباردي عن تعيين اللاعب السابق جينارو غاتوزو مدربا للنادي خلفا ل مونتيلا الذي لم يحقق سوى 20 نقطة فقط منذ بداية الموسم, مما جعل النادي يقبع في المركز السابع في الترتيب العام, رغم الأموال الكبيرة التي صرفها ملاك النادي الجدد الصيف الماضي والمقدرة ب 200 مليون أورو, وكان غاتوزو يشغل منصب مدرب فريق الشباب قبل تعينه على الفريق الأول خلفا ل مونتيلا م</s>لما أكده البيان الرسمي الصادر في الموقع الرسمي للنادي.

أضف إلى: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg

Subscribe to comments feed التعليقات (0 مرسل):

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك comment

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

إعلان

أخبار النهار أون لاين

أخبار النهار تي في

الكلمات الدليلية
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع