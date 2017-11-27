إدارة ميلان تقيل المدرب مونتيلا

أعلنت منذ قليل إدارة نادي ميلان عن إقالة المدرب فيشانزو مونتيلا من على رأس العارضة الفنية للفريق بسبب توالي النتائج السلبية لنادي في الأسابيع الماضية.

وكشف النادي اللمباردي عن تعيين اللاعب السابق جينارو غاتوزو مدربا للنادي خلفا ل مونتيلا الذي لم يحقق سوى 20 نقطة فقط منذ بداية الموسم, مما جعل النادي يقبع في المركز السابع في الترتيب العام, رغم الأموال الكبيرة التي صرفها ملاك النادي الجدد الصيف الماضي والمقدرة ب 200 مليون أورو, وكان غاتوزو يشغل منصب مدرب فريق الشباب قبل تعينه على الفريق الأول خلفا ل مونتيلا م</s>لما أكده البيان الرسمي الصادر في الموقع الرسمي للنادي.