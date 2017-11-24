بالصور .. ميسي يضيف تتويجا جديدا لرصيده

افتك النجم الأرجنتيني ليونيل ميس لقبا شخصيا جديدا مساء اليوم الجمعة ويتعلقالامرالحذاءالذهبيالتيتتناعادةلهدافالدورياتالأوروبية.

وحصد نجم البلاوغرانا ليونيل ميسي 74 نقطة في المجموع العام بعدما أحرز 37 هدفا خلال موسم 2016/2017, واستلم ليونيل ميسي الجحائزة من زميله لويس سواريز حامل لقب الموسم الفارط, واحتل لاعب سبورتينغ لشبونة دوست المرتبة الثانية خلف ميسي ب 34 هدفا ثم الغابوني بيار أوباميونغ لاعب دورتموند برصيد 30 هدف, وتعتبر هذه الجائزة هي الرابعة للأرجنتيني ميسي في مسيرته الاروية ليعادل بها رصيد غريمه التقليدي كريستيانو رونالدو بنفس عدد التتويجات.

وعلى هامش تتويجه بالجائزة أدلى ميسي ببعض التصريحات قال فيها : "زملائي كان لهم فضل كبير في تتويجي بهذا اللقب الفردي , ولولاهم لما استطعت الحصول عليه, أنا أستمتع بكرة القدم من موسم لآخر, وأشعر أن تطورت بشكل ملحوظ هذا الموسم", وعن جلوسه في الإحتياط أمام اليوفي قال: «عادة ما تكون هنالك ضجة كبيرة عندما أجلس في الإحتياط, لكنني? أعلم جيدا أن الموسم لا يزال طويبلا ويجب أن أرتاح قليلا ».



