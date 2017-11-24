زيدان يستعيد بايل ويفقد أسنسيو

استعاد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان خدمات مهاجمه الويلزي غاريث بايل صباح اليوم بعدما شارك اللاعب في الحصة التدريبية الصباحية التي أجراها الفريق.

وغاب غاريث بايل عن مباريات كثيرة لريال مدريد هذا الموسم بسبب إصاباته المتكررة, وهو ما دفع إدارة النادي للتفكير في بيعه, ومن المتوقع أن يشارك غاريث بايل في مباراة الغد أمام مالاغا لحساب الليغا, وفي المقابل فقد زيدان خدمات نجمه الشاب أسينسيو الذي غاب عن التدريبات الجماعية ولن يشارك غدا أمام مالاغا بسبب الإصابة, وفي السياق ذاته هظر سيرجيو راموس لأول مرة في التدريبات وهو يرتدي واقي الأنف.