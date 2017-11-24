24 نوفمبر 2017 1 0 مصطفى بن سرياح
البيرو مهددة بالإقصاء من المونديال وإيطاليا قد تعوضها البيرو مهددة بالإقصاء من المونديال وإيطاليا قد تعوضها
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البيرو مهددة بالإقصاء من المونديال وإيطاليا قد تعوضها

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كشفت تقارير إعلامية إيطالية أن المنتخب البيروفي مهدد بالإقصاء من مونديال روسيا 2018 بسبب مشروع القانون الذي تقدمت به النائبة بالوما نوسيدا لإدراج الإتحاد البيروفي تحت لواء معهد الرياضة في البيرو.

والذي بدوره يشتغل تحت لواء الحكومة البيروفية, وفي حال الموافقة على هذا المقترح سيتعرض الاتحاد البيروفي لعقوبات قاسية من الفيفا قد تصل للإقصاء من المونديال بما أن تدخل الحكومة في صلاحيات الاتحاد يتعارض مع قوانين الفيفا, وفي حال اقصائهم سيملك المنتخب الايطالي حظوظا وفيرة في خلافتهم بروسيا الصيف المقبل. 

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