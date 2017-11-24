9 سنوات حبسا لـ روبينيو .. !

كشفت صحيفة "ماركا" الاسبانية أن الدولي البرازيلي السابق روبينيو أدين من قبل القضاء الإيطالي بتسع سنوات حبسا نافذا على خلفية مشاركته في إعتداء جنسي جماعي.

ويعود تاريخ الحادثة حسب الصحافة الإيطالية إلى 22 جانفي 2013 عندما قام لاعب ميلان حينها بالإعتداء جنسيا على فتاة ألبانية تبلغ من العمر 22 سنة رفقة جموعة من أصدقائه في ملهى ليلي بمدينة ميلان, وعلى الرغم من تأكيد محامي روبينيو عدم مشاركته في الإعتداء وقيامه بالدفاع عن الفتاة حينها </s>لا أن القاضي حكم عليه بتسع سنوات.