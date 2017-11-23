قناع الفورمولا 1 من أجل عودة راموس إلى اللعب

قرر الطاقم الطبي لريال مدريد الإستعانة بقناع وقاية خاص، من أجل حماية وجه قائد الفريق سيرجيو راموس، ليتمكن من العودة للمباريات في أقرب وقت.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أنّ راموس سيرتدي قناع خاصًا لحماية منطقة الأنف التي تعرضت للكسر، في مباراة الفريق أمام أتلتيكو مدريد، ولكن لن يتم ذلك قبل أن يزول التورم من وجهه.

ومع أن مشاركته في مباراة يوم السبت أمام مالاغا محتملة، إلاّ أنّ الصحيفة أكدت أنّ راموس سينتظر مواجهة أتلتيك بلباو، في السان ماميس يوم 2 ديسمبر المقبل.

ويستعمل هذا القناع عادة في سباقات الفورمولا 1، ومن أحدث الطرازات، ما يجعله مناسبا تمامًا لخوض مباريات كرة القدم.

وتعاون النادي مع شركة "بوداكتافيا" المتخصصة في صناعة هذا النوع من الأقنعة، فيما كشفت الصحيفة مواصفات ومراحل تصنيع هذا القناع.

وسيتم تصنيع هذا القناع بألياف من الكربون وهي أقوى 10 مرات من الصلب، بالإضافة إلى أنّ وزنه خفيف جدًا إذ يبلغ 65 غراما لإعطاء الحرية الكاملة للتحرك.

وأجرت الشركة أشعة ثلاثية الأبعاد على وجه راموس، من أجل أخذ التفاصيل الدقيقة كي يحمي القناع مكان الإصابة بالشكل الكافي، وهي تقنية سيتم استخدامها في المستقبل.

وفي المرحلة المقبلة سيتجه القناع لقسم التصميم، ثم لقسم هندسة الوجه، ومن خلاله سيتم تنفيذ طباعة ثلاثية الأبعاد له مع إستخدام أعلى مستوى من الألياف الكربونية لزيادة قوته.

وفي المرحلة الأخيرة سيتم تبطين القناع بمواد مرنة لامتصاص جميع المواقف الّتي قد يتعرض لها اللاعب أثناء المباراة، كما سيكون لراموس فرصة تصميم شكل مميّز للقناع بوضع رسائل أو رموز عليه.

جدير بالذكر أنّ الكرواتي ماندزوكيتش استعمل قناعا مشابهًا لحماية وجهه سنة 2014، حينما كان لاعبًا لأتلتيكو مدريد.