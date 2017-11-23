كيليني يبتعد عن مواجهة كروتوني بسبب نابولي

يخطط نادي جوفنتوس لدخول مباراة الجولة الـ15 من الدوري الإيطالي أمام نابولي متصدر الترتيب، وهو مكتمل الصفوف، من أجل حسم المواجهة وتقليل الفارق مع "فقراء الجنوب".

وأفادت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، بأنّ المدرب، ماسيمليانو أليغري، قرر إراحة مدافع "البيانكونيري" جورجيو كيليني، أمام كروتوني في الجولة الـ14 من الدوري، من أجل تماثله الشفاء بشكل كامل قبل مواجهة نابولي.

ويُعاني اللاعب من إصابة عضلية تعرض لها في الفخذ الأيمن، قبل مواجهة برشلونة، أمس الأربعاء، في إطار الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، وغاب على إثرها عن القمة الأوروبية الّتي انتهت بالتعادل السلبي.

ويحتل اليوفي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري بـ31 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المتصدر نابولي.