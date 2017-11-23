كافاني لا يفكر في تحطيم رقم إبرا

عبّر الأوروغواياني إيدينسون كافاني هدّاف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن سعادته بالفوز الكاسح الّذي بصم عليه فريقه أمام سيلتيك غلاسكو، في إطار خامس جولات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا أنّ النتيجة كانت مستحقة نظرًا للمردود الّذي قدمه زملاءه.

وتمكّن النجم الأوروغواياني من هزّ الشباك في مناسبتين أمام ضيفه أسكتلندي، ما جعله يصل للهدف رقم 151 مع النادي الباريسي في 216 مباراة رسمية، ما وضعه على بعد 5 أهداف فقط من تحطيم رقم زلاتان إبراهيموفيتش والتحوّل للهداف التاريخي للنادي.

ففي حديث لقناة "كنال بلوس" عقب المواجهة، قال صاحب الـ30 سنة: "الفريق لعب بحدة عالية جدًا، والأمور تُصبح معقدة جدًا للخصم حينما نؤدي بتلك الطريقة، نتيجة اليوم شاهدة على ما أقول، قدّمنا مباراة كبيرة منذ الدقيقة الأولى حتى الأخيرة، والنهاية كانت عادلة".

مضيفًا: "الرقم القياسي لزلاتان إبراهيموفيتش؟ لا أُخفي أنّني سمعت البعض يتحدث عن الأمر، لكني لا أفكر سوى في مساعدة الفريق على مواصلة الإنتصارات".

واختتم حديثه بالقول: "أعلم جيّدًا أنّ الموسم مازال طويلًا، وسنخوض مجموعة من المباريات المهمة، وعلينا أن نحافظ على تركيزنا والتفكير في كل لقاء على حدى، المهم هو تحقيق أهداف الفريق، لا تحطيم الأرقام القياسية".