23 نوفمبر 2017 1 0 خالد
ديبالا.. حيرني تواجد ميسي على مقاعد البدلاء ديبالا.. حيرني تواجد ميسي على مقاعد البدلاء
الرئيسية | الدولـــي | ديبالا.. حيرني تواجد ميسي على مقاعد البدلاء

ديبالا.. حيرني تواجد ميسي على مقاعد البدلاء

حجم الخط: Decrease font Enlarge font

تحدث الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم نادي جوفنتوس الإيطالي حول مشاركة مواطنه ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الكتالوني كإحتياطي في المواجهة التي جمعت الناديين في خامس جولات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا مؤكدًا على اندهاشه من الأمر.

وقال ديبالا عقب المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي: "لقد اندهشت حينما رأيت ميسي على دكة البدلاء، فقد توقعت أن يكون في التشكيلة الأساسية كما هو معتاد".

مضيفًا: "لا أعتقد أن ميسي سيرحل عن برشلونة كما هو متداول في وسائل الإعلام ، فلا يمكنني تخيله بقميص آخر".

وضمن برشلونة التأهل إلى ثمن نهائي المنافسة الأعرق في القارة العجوز، في حين على اليوفي تفادي الخسارة في أثينا أمام أولمبياكوس.

أضف إلى: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg

Subscribe to comments feed التعليقات (0 مرسل):

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك comment

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة: