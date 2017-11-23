ديبالا.. حيرني تواجد ميسي على مقاعد البدلاء

تحدث الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم نادي جوفنتوس الإيطالي حول مشاركة مواطنه ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الكتالوني كإحتياطي في المواجهة التي جمعت الناديين في خامس جولات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا مؤكدًا على اندهاشه من الأمر.

وقال ديبالا عقب المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي: "لقد اندهشت حينما رأيت ميسي على دكة البدلاء، فقد توقعت أن يكون في التشكيلة الأساسية كما هو معتاد".

مضيفًا: "لا أعتقد أن ميسي سيرحل عن برشلونة كما هو متداول في وسائل الإعلام ، فلا يمكنني تخيله بقميص آخر".

وضمن برشلونة التأهل إلى ثمن نهائي المنافسة الأعرق في القارة العجوز، في حين على اليوفي تفادي الخسارة في أثينا أمام أولمبياكوس.