خيمينيز.. غريزمان ملتزم مع الأتليتي

طالب الأوروغواياني خوسي ماريا خيمينيز، مدافع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، كل من يشكك بقدرات زميله أنطوان غريزمان وإخلاص الفرنسي للنادي بالصمت.

وسجّل المهاجم الفرنسي، هدفًا من الثنائية النظيفة التي فاز بها الروخيبلانكوس على روما مساء أمس الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، عقب 8 مباريات من الصيام عن التهديف.

وقال خيمينيز عقب المباراة: "هدف أنطوان يجعلنا سعداء للغاية. نعرف العمل الّذي يقوم به على مدار الأسبوع. أستطيع أن أقول لمن يشكك فيه أن يحتفظ بكلامه لنفسه؛ لأنَّه لاعب ملتزم 100% مع الفريق، ويثبت هذا يوميًا".

وبسؤاله عن تصريحات غريزمان خلال معسكر فرنسا، الّتي قال فيها إنَّه يتمنى اللعب مع البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان، رد الأوروغواياني، قائلًا: "غريزمان لم يقصد سوءًا من تصريحاته، ودائمًا ما يتم النظر لشؤونه بعدسة مكبرة".

مؤكدًا: "الكثير من اللاعبين يرغبون في اللعب مع نيمار، لكن لا يعترفون بالأمر علانية وهذا واضح".

وشدد: "لم أنظر للأمر من الناحية السيئة، بل على العكس، هو لاعب ملتزم، وعلى الرغم مما قاله فإنّه لم يقصد منه سوءًا. هو ملتزم مع الفريق".

وعن نتيجة مباراة روما الّتي أبقت على آمال "الأتليتي" قائمة في التأهل لثمن النهائي إذا فاز على تشيلسي بالجولة الأخيرة ولم يفز روما على كاراباخ الأذرابيجاني، أعرب خيمينيز عن سعادته، مشددًا على أهمية الإنتصار لأنَّه "يمنح شعورًا بالثقة، ويُبقي على أمل التأهل لدور الـ16".

وأشار خيمينيز إلى أنّ الفريق يرى أنّ التأهل مازال قائمًا.