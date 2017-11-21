بيبي يتمنى إنضمام رونالدو إلى بشكتاش

أبدى البرتغالي بيبي، مدافع بشكتاش التركي، رغبته في انضمام مواطنه كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني، إلى صفوف النسور السوداء.

وقال بيبي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "بالتأكيد أتمنى أن يأتي كريستيانو إلى هنا، فهو اللاعب الأكثر تكاملًا في العالم".

مضيفًا: "رونالدو هو الشخص الّذي أكن له احتراما كبيرًا، سأكون سعيدًا لو انضم إلى بشكتاش التركي".

متابعًا: "الناس يتحدثون عن رونالدو دون أن يعرفوه بشكل صحيح، فهو شخص طبيعي وله عادات مثلنا، ويحب عائلته وأطفاله، ومهتم جدًا لكونه أصبح أبًا".

واختتم كلامه بالقول: "لماذا فضلت بشكتاش؟ لقد تلقيت العديد من العروض من كبار الأندية في أوروبا، ولكن مشروع بشكتاش جذب انتباهي، وتلقيت الكثير من الرسائل للترحيب بي من الجماهير، فكان من المستحيل عدم الإنضمام له".