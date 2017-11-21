ديبالا يلمح للرحيل ويتحدث عن منافسة نيمار

لمّح الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم نادي جوفنتوس الإيطالي، لإمكانية رحيله عن صفوف "السيدة العجوز".

وتهتم العديد من الأندية الأوروبية بخدمات الأرجنتيني على رأسها قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة، ولكن يوفنتوس يتمسك بنجمه.

وصرّح ديبالا لصحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية، قائلًا: "لم أقدم وعدًا بالبقاء في الفريق مدى الحياة، خاصًة وأنّ الأمر لا يتعلق بي فقط".

مضيفًا: "النادي اقترح علي إرتداء الرقم 10، إنّه شرف بالنسبة لي، وفي كرة القدم لا أحد يعرف ما سيحدث في المستقبل، وكانت لدينا أمثلة مذهلة هذا الصيف".

وعن إمكانية وجود صراع مرتقب بينه وبين البرازيلي نيمار دا سيلفا على الكرة الذهبية، عقب إعتزال رونالدو وميسي، أجاب: "نعم سيكون تحديًا لطيفًا، ميسي ورنالدو فعلا أشياءً لا تصدق، ولكن نيمار قريب جدًا من مستواهما، ولديه فرصة للتتويج بالجائزة".

متابعًا: "بالنسبة لي أنتظر أن أصل لهذا المستوى، لأحصد الألقاب الفردية".

واختتم كلامه بالقول: "لقد قلت من قبل إني أريد أن أكون أفضل لاعب في العالم، وأحصد الكرة الذهبية".