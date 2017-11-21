كوستا يرد على إتهامات هونيس

رد البرازيلي دوغلاس كوستا، جناح نادي بايرن ميونيخ الألماني المُعار لنادي جوفنتوس الإيطالي، على تصريات رئيس النادي "البافاري" أولي هونيس ضده مؤخرًا، والّتي وصفه فيها بالـ"مرتزق" الّذي يلعب من أجل المال فقط.

وقال كوستا، خلال حواره لشبكة "سكاي سبوتس": "يمكن لأي شخص أن يقول ما يعتقده، وأنا هادئ جدًا، ولا أريد الإنسياق لهذا الأمر".

مضيفًا: "كل شخص يدرك ما يقوله، وعليه أن يتحمل عواقب أقواله، لقد سمعت هذه التصريحات ولكن حياتي مستمرة، وسوف تستمر مسيرتي في كرة القدم".

متابعًا: "أنا أتفهم شعوره بخيبة الأمل، لو كنت رئيسًا ربما كنت سأتحدث بغضب عن بعض الأشياء في العلن، حتى لو لم أنطق كلمة مرتزق".

موضحًا: "كل شخص له طريقة مختلفة في إدارة النادي، وفي هذا الوقت قلت ما يدور في عقلي ولكن هونيس لم يعجبه حديثي، مثلما لم يعجبني حديثه، ولكن هذا لا يعني أنّي ضد البايرن فأنا لا أفكر هكذا، كل ذلك أصبح من الماضي".

مواصلًا: "أحب بايرن ميونخ جدًا، ولكنني حاليًا لاعب في جوفنتوس، ويثقون في قدراتي بنسبة 100% وأتطلع للأمام، وأنا راضٍ جدًا عن فترتي في البايرن وأثبت نجاحي مع الفريق ولم أصنع عداوات".

واختتم كلامه بالقول: "لم يكن لدي أي بديل سوى الرحيل، حيث تعرضت للكثير من الإصابات ولم أقدر على التعامل مع الوضع في الكثير من الأحيان، وكنت بحاجة للعمل في بيئة جديدة، وخوض تحدٍ جديد".