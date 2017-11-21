أليغري يريد تغيير "العقلية" في اليوفي

تحدثت تقارير إعلامية إيطالية عن تفاصيل الإجتماع الّذي عقده ماسيمليانو أليغري مدرب نادي جوفنتوس مع لاعبيه، عقب الخسارة أمام سامبدوريا بـ3-2 في الدوري الإيطالي.

وحسب صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإنّ أليغري طالب لاعبيه بضرورة بذل جهد أكبر في المباريات المقبلة.

وأشارت الصحيفة، إلى أنّ الحديث كان هادئًا تمامًا من أليجري، الذي أكد أن الفريق بحاجة إلى التركيز المستمر، وتفادي الهفوات السابقة، وأن يكون اللاعبين أكثر توازنًا وعدم الإرتباك حين يتأخرون في النتيجة مثلما حدث أمام سامبدوريا.

واختتمت الصحيفة بأنّ أليغري يرى أن المشكلة الرئيسية في "اليوفي" هي "العقلية".

وتجمد رصيد "السيدة العجوز" عند النقطة الـ31 في المركز الـ3 في جدول ترتيب "الكالتشيو" بفارق 4 نقاط عن المتصدر نابولي، كما يستقبل نادي برشلونة في مهمة محفوفة بالمخاطر في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.