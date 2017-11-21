دي خيا يتسبب في أزمة بين بيريز وزيدان

كشفت صحيفة "غول" الاسبانية اليوم أن الحارس الدولي الإسباني أنخيل دي خيا تسبب في أزمة داخلية في بيت النادي الملكي بين الرئيس فلورونتينو بيريز والمدرب زين الدين زيدان.

والسبب هو إصرار بيريز على التعاقد مع حارس مانشستر يونايتد البالغ من العمر 27 عاما, وهو لقي معارضة شديدة من المدرب زين الدين زيدان الذي يساند حارسه الحالي كايلور نافاس ويرفض استبداله بأي كان, خاصة أنه ساهم بشكل كبير في تتويج الميرينغي بلقبي دوري الأبطال, الأمر الذي دفعه لطلب التعاقد مع حارس شاب يكون بديلا مستقبليا ل نافاس في صورة حارس بيلباو كيبا, وتجدر الإشارة أن آخر الأخبار عن الموضوع كشفت عن عرض جديد من بيريز ل دي خيا قدر ب 70 مليون أورو.