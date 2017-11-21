نايمار يقضي ليلة ماجنة في باريس

يبدو أن سحر العاصمة الفرنسية باريس بدأ يلقي بضلاله على النجم البرازيلي نايمار داسيلفا بعد مرور أشهر قليلة عن التحاقه بنادي باريس سان جرمان الصيف الماضي.

حيث كشفت صحيفة "لوباريزيان" أن مهاجم منتخب السامبا قضى ليلة ماجنة في إحدى الملاهي الليلية رفقة صديقه المغني الأمريكي تيغا بعد نهاية المباراة التي جمعت فريقه بنادي نانت لحساب الجولة 13 من الليغ 1, وتوجه نايمار رفقة صديقه إلى بلدة صغيرة تبعد عن باريس بحوالي 30 كيلومتر, لكنه ظل متخفيا في جانب القاعة ولم يتعرف عليه الحضور مثلما أكده صاحب الحانة, قبل أن يعود الثنائي إلى أحد المراكز التجارية في العاصمة باريس في حدود الساعة 2,20 دقيقة ليكملا السهرة هنالك إلى غاية الساعات الأولى من الصباح, وهنا كشف نايمار عن هويته ولم يبقى متخفيا بما أنه صعد إلى منصة الغناء وظل صديقه تيغا يشجعه.