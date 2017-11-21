البايرن يتطلع لخطف الصدارة من البي.أس.جي

يبدو أنّ نادي بايرن ميونخ الألماني يرغب في إعتلاء صدرة مجموعته في دوري أبطال أوروبا على حساب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الذي يحتل المكرز الأول بـ12 نقطة متقدمًا على "البافاري" بـ3 نقاط.

ففي تصريحات لموقع بايرن ميونخ الرسمي، قال المدافع الألماني الشاب نيكلاس سولي: "كل فريق في دوري أبطال أوروبا قادر على إزعاج الآخرين، نأمل أن يحدث ذلك عندما يلتقي سيلتك مع باريس".

ويحتاج بايرن ميونخ لتصدر مجموعته أن يفوز على أندرلخت، ويتعثر باريس أمام سيلتك سواءً بالخسارة أو التعادل.

وستكون مهمة "البايرن" صعبة إذا فاز "البي.أس.جي" على سيلتك، إذ ستتطلب صدارة المجموعة أن يفوز "البافاري" على "الأغنياء" بفارق 4 أهداف.

يُذكر أنّ باريس سان جيرمان حقق الفوز على بايرن ميونخ في مباراة الذهاب بثلاثية دون رد.