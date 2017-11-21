موناكو يتمسك بالأمل أمام لايبزيغ

يتمسك نادي موناكو الفرنسي بأمله في التأهل إلى الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا رغم حصده لنقطتين فقط، بعد 4 جولات من دور المجموعات.

وقال دانييل سوباسيتش، حارس مرمى موناكو، في مؤتمر صحفي، قبل لقاء لايبزيغ الألماني، اليوم الثلاثاء: "أؤمن بالمعجزات، لأنني أثق في فريقي.. يتبقى أمامنا مواجهتان بمثابة نهائي، وعلينا بذل أقصى ما لدينا، لحصد النقاط الـ6".

متابعًا: "يجب عدم التفكير في احتمال الخروج من البطولة، أو التركيز مع المباراة الأخرى بالمجموعة، بين بيشكتاش وبورتو".

وأضاف الحارس الكرواتي: "بالطبع تعادل بيشكتاش أو فوزه يصب في صالحنا، ولكن علينا التركيز أكثر في مباراتنا مع لايبزيج.. للأسف لم نفز في أول مباراتين على ملعبنا، لكن الوضع مختلف هذه المرة، لأنه لا بد من حصد نقاط المباراة، أكثر من أي وقت مضى".

واختتم بقوله: "مستوى الفريق تحسن في المباريات الـ4 الأخيرة، وتغيرت الخطة والأسلوب التكتيكي، وكل اللاعبين ملتزمون تمامًا، بجميع تعليمات المدير الفني".

ويقبع موناكو، حامل لقب الدوري الفرنسي، في ذيل المجموعة السابعة، بنقطتين فقط، مقابل 10 لبيشكتاش، في الصدارة، و6 نقاط لبورتو البرتغالي، و4 نقاط للايبزيغ.