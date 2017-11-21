ميلان مهدد بالإقصاء من المسابقات الأوروبية

كشفت صحيفة "ماركا" الاسبانية في خبر حصري اليوم أن نادي ميلان الإيطالي بات مهددا بالإقصاء en كل المسابقات الأوروبية بسبب قاعدة اللعب النظيف.

وذكرت الصحيفة الاسبانية أن الإدارة الجديدة "للروسونييري" بقيادة ماركو ماسون الرئيس المدير العام للمجمع الصيني الذي خلف بيرليسكوني على رأس ميلان لم يوفق في تطبيق قاعدة اللعب النظيف, بعدما صرف النادي مبلغ 200 مليون أورو الصيف الماضي على التعاقدات الجديدة للنهوض بالفريق, ولكن مداخيلهم في المقابل كانت أقل بكثير من مصاريفهم, ولم يتمكن مسؤولو النادي من إقناع نظرائهم في الإتحاد الأوروبي بالوثائق التي? تثبت عكس إدعاءاتهم, وبالتاليمن المتوقع أن تصدر العقوبة قريبا.