21 نوفمبر 2017 1 0 مصطفى بن سرياح
ميلان مهدد بالإقصاء من المسابقات الأوروبية ميلان مهدد بالإقصاء من المسابقات الأوروبية
الرئيسية | الدولـــي | ميلان مهدد بالإقصاء من المسابقات الأوروبية

ميلان مهدد بالإقصاء من المسابقات الأوروبية

حجم الخط: Decrease font Enlarge font

كشفت صحيفة "ماركا" الاسبانية في خبر حصري اليوم أن نادي ميلان الإيطالي بات مهددا بالإقصاء en كل المسابقات الأوروبية بسبب قاعدة اللعب النظيف.

وذكرت الصحيفة الاسبانية أن الإدارة الجديدة "للروسونييري" بقيادة ماركو ماسون الرئيس المدير العام للمجمع الصيني الذي خلف بيرليسكوني على رأس ميلان لم يوفق في تطبيق قاعدة اللعب النظيف, بعدما صرف النادي مبلغ 200 مليون أورو الصيف الماضي على التعاقدات الجديدة للنهوض بالفريق, ولكن مداخيلهم في المقابل كانت أقل بكثير من مصاريفهم, ولم يتمكن مسؤولو النادي من إقناع نظرائهم في الإتحاد الأوروبي بالوثائق التي? تثبت عكس إدعاءاتهم, وبالتاليمن المتوقع أن تصدر العقوبة قريبا. 

أضف إلى: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg

Subscribe to comments feed التعليقات (0 مرسل):

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك comment

رجاء أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

إعلان

أخبار النهار أون لاين

أخبار النهار تي في

الكلمات الدليلية
لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع