مارتشيلو ليبي يسخر من إدعاءات تافيكيو

سخر مارتشيلو ليبي المدرب الأسبق للمنتخب الإيطالي، من رئيس االإتحاد الإيطالي المستقيل كارلو تافيكيو، مؤكدًا أنّ الأخير يمتلك "ذاكرة قصيرة".

وأكد رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية جيوفاني مالاغو، أن تافيكيو أخبره بأن ليبي هو من اختار المقال جيامبيرو فينتورا لتولي مهمة تدريب الأزوري.

وخرج ليبي، صاحب إنجاز الفوز بلقب كأس العالم 2006، ليرد على إدعاءات تافيكيو، عبر شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، قائلًا: "يبدو أن تافيكيو يمتلك ذاكرة قصيرة، لقد عدت من الصين لمدة يومين فقط من أجل إنجاز بعض الأمور، أنا متأسف لعدم خوضنا كأس العالم مثل جميع الطليان".

متابعًا: "ما قاله مالاغو أمس صحيح باستثناء اختياري للمدرب، تناولت الطعام مع مالاغو وتافيكيو وعرضا علي أن أصبح المدير الرياضي للمنتخب".

مواصلًا: "بدأت عملي بطريقة غير رسمية، وقابلت 3 مدربين هم مونتيلا وغاسبريني وفينتورا، وذهبت بعد ذلك إلى تافيكيو وأخبرته بمزايا وعيوب كل منهم، وقلت (على الرئيس أن يختار)، ورد علي تافيكيو بالقول (قررت اختيار فينتورا لسنه وحكمته)، هذا ما حدث، لم أختر المدرب".

واختتم حديثه بالقول: "لقد عملت مع الإتحاد الإيطالي لمدة شهر فقط، والآن أنا في الصين، أريد الإستمتاع بوقتي، ولن أنتبه لحديث أي شخص".

وشهدت الساعات الماضية حالة من الجدل في إيطاليا، بعد إعلان كارلو تافيكيو استقالته من رئاسة الإتحاد الإيطالي، بسبب كارثة عدم الوصول لكأس العالم للمرة الأولى منذ 60 عامًا.