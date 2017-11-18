أديبايور.. خططت للإنتحار عدة مرات بسبب عائلتي

إعترف الطوغولي إيمانويل أديبايور مهاجم نادي "اسطنبول باشاك شهير" التركي، بأنّه خطط للانتحار أكثر من مرة.

وفي تصريحات خص بها مجلة "سو فوت" الفرنسية، أشار اللاعب السابق في صفوف ريال مدريد الإسباني وأرسنال ومانشستر سيتي وتوتنهام الإنجليزية، إلى أنّ هذا الأمر احتفظ به لنفسه لعدة أعوام وأنّه مُستاء لوصول الأمور لهذا الحد.

موضحًا: "الأمور تكون صعبة التحمل عندما تقوم بعمل شاق لإنتشال عائلتك من الفقر"، لكنه استنكر عدم تقدير هذا وقال: "دائمًا ما كنت أقول لأشقائي الصغار إنه قد تم التلاعب بنا من جانب عائلتنا".

متابعًا: "إنّهم يتصلون بي ليس للسؤال عني بل لطلب الأموال"، مؤكدًا: "عندما أصبت في توتنهام، هاتفوني بينما كنت أجري فحوصات طبية ليس للإطمئنان على حالتي بل لدفع مصروفات دراسية لطفل.. على الأقل اسألوا علي أولا قبل أن تطلبوا الأموال".

وأكد اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا أنّه يشعر بأنّه في حالة أفضل بعد اعترافه بهذه الأمور مشيرا إلى أنه لكي لا يشعر بالضغط غير رقم هاتفه لكي لا تستطيع عائلته التواصل معه.