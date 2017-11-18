18 نوفمبر 2017 1 0 مصطفى بن سرياح
مورينيو يفاضل بين نجمي الليغا مورينيو يفاضل بين نجمي الليغا
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مورينيو يفاضل بين نجمي الليغا

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كشفت تقارير إعلامية </ s> نجليزية اليوم أن جوزي مورينيو مدرب مانشستر يونايتد يفاضل بين اثنين من نجوم الليغا الاسبانية للتعاقد معهما.

وذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن الفرنسي أنطوني غريزمان يتواجد في الصف الأول بالنسبة للسبيشل وان, لكن رغبة اللاعب في تقمص ألوان برشلونة وورود أخبار عن اتصالات بينه وبين النادي الكتالوني دفعته للتفكير في التعاقد مع النجم الويلزي غاريث بايل الغير مرغوب فيه مع ريال مدريد, وأكد نفس المصدر أن مورينيو مستعد دفع أكثر من 80 مليون أورو للظفر بجناح توتنهام السابق.

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