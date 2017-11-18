زيدان يستعيد كارفاخال ويقصي المغربي أشرف

أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عن قائمة 18 لاعبا المعنيين بمباراة الداربي أمام أتلتيكو مدريد سهرة اليوم, والتي شهدت بعض التغييرات.

حيث استغنى زيزو ​​عن الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي بمجرد عودة الدولي الاسباني كارفاخال من الإصابة, خاصة في ظل الإنتقادات التي وجهت للاعب الشاب الذي لم يوفق في خلافة كارفاخال, بينما وجه الدعوة للحارس الشاب محمد عيرم ذو الأصول السنغالية وصاحب 17 عاما ليكون البديل الأول للاسباني كيكو كاسيا في ظل استمرار غياب الحارس الأساسي كايلور نافاس للإصابة, بالإضافة إلى غياب ولده لوكا زيدان للإصابة أيضا, كما فضل زيزو ​​عدم توجيه الدعوة للكرواتي كوفاسيتش رغم شفائه التام من الإصابة, وذلك بغرض عدم المغامرة به وترك للمواعيد المهمة القادمة, وتمثلت قائمة 18 لاعبا ف ي:

حراس المرمى: كيكو كاسيا, محمد عيرم

الدفاع: راموس, فاران, كارفاخال, ناتشو, مارسيلو وثيو.

Vendeur: كروس, مودريتش, كازيميرو, أسينسيو, إيسكو وسيبايوس

الهجوم: كريستيانو, بن زيمة, لوكاس فاسكيز ومايورال.