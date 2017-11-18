الاتحاد الإيطالي يستيعن ب غالياني لإقناع أنشيلوتي

كشفت تقارير إعلامية إيطالية أن رئيس الإتحاد المحلي لكرة القدم تافيكيو شرع في تكثيف تحركاته من أجل تعيين مدرب جديد على رأس المنتخب الإيطالي بعد إقالة فنتورا على خلفية الإقصاء من التأهل للمونديال.

وذكرت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن الرئيس تافيكيو طلب من المدير الرياضي السابق لنادي ميلان أدريانو غالياني يد العون لإقناع كارلو أنشيلوتي بتولي مهام مدرب المنتخب الإيطالي خلفا لفينتورا, وذلك بحكم العلاقة الجيدة التي تجمع الرجلين منذ الحقبة الذهبية التي عاشها ميلان تحت قيادته, على أن يتمكن من </s>قناعه بفكرة الإشراف على المنتخب الإيطالي الجريح.