قمة روما تلهب "الكالتشيو" اليوم

سيكون عشاق الكرة الإيطالية لنهار اليوم على موعد مع قمة "الكالتشيو" التي ستجمع الغريمين روما ولازيو في داربي العاصمة روما الذي سيكون ملعب الأولمبيكو مسرحا لها بداية من الساعة السادسة مساء.

وقد خصصت السلطات الإيطالية تعزيزات أمنية مشددة لتأمين هذا الداربي الذي من المرتقب أن يستقطب أكثر من 55 ألف متفرج خاصة أن كلا الفريقين يملكان حظوظا في المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم، حيث يتواجد لازيو في المركز الرابع برصيد 28 نقطة وبفارق أربع نقاط عن المتصدر نابولي، بينما يتواجد الذئاب خلفهم بفارق نقطة واحدة فقط، ويعتبر هذا الداربي رقم 149 بين الفريقين في الدوري الإيطالي منذ نشأتهما، والأول من نوعه دون الهداف التاريخي فرانشيسكو توتي الذي سبق وأن سجل 11 هدفا في هذا اللقاء، بينما يستقبل المتصدر نابولي الجريح ميلان على الساعة التاسعة إلا ربع بالتوقيت المحلي وكلهم أمل في الحفاظ على الريادة بأي ثمن.