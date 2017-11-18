البوندسليغا.. خيبة دورتموند، فرصة البايرن ورقم هاينكس

تصدرت هزيمة بوروسيا دورتموند، أمام شتوتغارت بـ2-1 في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة، على ملعب الأخير "مرسيدس بنز آرينا"، في إطار الجولة الـ12 من الدوري الألماني، الصحف الألمانية.

وأبرزت صحيفة "fussball bild" خسارة دورتموند في صفحتها الأولى، معنونة: "خسارة مربكة بنتيجة 2-1.. دورتموند في أزمة بدون أوباميانغ".

فيما خصصت الصحيفة مساحة لتصريحات جوشوا كيميتش، ظهير بايرن ميونيخ: "كيميتش: أتعلم كل شيء من هاينكس".

وسلطت صحيفة "abendzeitung" الضوء على رقم مميّز ينتظر يوب هاينكس، مدرب "البايرن"، أمام أوكسبورغ.

وقالت الصحيفة، إنّ "الأسطورة" هاينكس سيصل إلى انتصاره الـ500 في "البوندلسيغا" بمسيرته المهنية، حال الفوز على أوكسبورغ اليوم السبت.

كما أنّ "البافاري" أمام فرصة عظيمة في الإبتعاد عن الغريم "بروسيا" بـ9 نقاط كامل في صدارة الترتيب.