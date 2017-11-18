داربي مدريد بشعار الإنتصار أو الإنكسار

سيكون عشاق الكرة الأوروبية سهرة اليوم على موعد مع قمة الليغا الاسبانية التي ستجمع الجارين أتلتيكو مدريد وريال مدريد في داربي العاصمة الاسبانية الذي سيكون شعاره الإنتصار أو الإنكسار.

حيث سيدخل الفريقان المباراة بنفس الرصيد وهو 23 نقطة لكل منهما, وعينهما على المتصدر برشلونة الذي يملك مباراة سهلة على الأوراق أمام ليغانيس, وعنونت صحف مدريد الصادرة صباح اليوم مباراة الداربي على أنها مباراة الليغا, لأن الخاسر فيها سيفقد الكثير من حظوظه للمنافسة على لقب الدوري, ويسعى أشبال المدرب دييغو سيميوني للحفاظ على رصيدهم الخالي من الهزائم في الليغا هذا الموسم, بينما يسعى زملاء كريستيانو رونالدو للإنتفاظ في أول داربي على الملعب الجديد واندا ميتروبولو, رغم غياب الويلزي غاريث بايل الذي عاودته الإصابة والحارس كيلور نافاس, بينما سيستفيد زي نادين زيدان من عودة وسط ميدانه القوي كوفاسيتش من الإصابة وشفاء الدولي الاسباني </s>يسكو.