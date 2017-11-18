مانشستر يستعيد المصابين والسيتي في كمين

وبداية من الساعة الرابعة تنطلق باقي مباريات الجولة الثانية عشر المبرمجة لنهار اليوم, حيث سيستقبل مانشستر يونايتد نادي نيوكاسل المتراجع في الترتيب, بينما يرحل المتصدر مانشستر سيتي إلى ليستر لواجهة زملاء رياض محرز.

ويتسلح أشبال المدرب جوزي مورينيو عشية اليوم بعودة العلاقين بول بوغبا وزلاتان إبراهيموفيتش من الإصابة, وهو الخبر المفرح الذي تلقاه المدرب البرتغالي جوزي مورينيو وانصار اليونايتد مساء أمس من الجهاز الطبي الذي منح الضوء الأخضر للثنائي من أجل المشاركة بعد غياب طويل عن الملاعب أثر كثيرا على نتائج الفريق , خاصة بالنسبة لنجم الوسط الفرنسي الذي له وزن كبير في التشكيلة, وفي المباراة الثانية يبحث أشبال المدرب الاسباني جوزيب غوارديولا عن تحقيق فوز جديد أمام ليستر سيتي للإبتعاد أكثر في الصدارة, لكن مهتهم لن تكون سهلة أمام زملاء رياض محرز وجيمي فاردي ال ذان يتسلحان بالإرادة أمام أصحاب الريادة في لقاء محفوف بالمخاطر, لأن أي تعثر لبطل الموسم ما قبل الماضي سيدخلهم في مرحلة أزمة, وهم الذين تعاقدوا مع الفرنسي كلود بويال لإنقاذ ما يمكن إنقاذه هذا الموسم.