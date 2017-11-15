15 نوفمبر 2017 1 0 مصطفى بن سرياح
سكان برشلونة يرفضون توسعة "الكامب نو" سكان برشلونة يرفضون توسعة "الكامب نو"
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سكان برشلونة يرفضون توسعة "الكامب نو"

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كشفت صحيفة "آس" الاسبانية أن إدارة برشلونة تواجه مشاكل كبيرة مع بلدية برشلونة بسبب مشروع توسعة "الكامب نو" الذي يسعى النادي للإنطلاق في تجسيده ميدانيا السنة المقبلة.

وذلك بسبب الشكاوى التي تقدم بها السكان المجاورون للملعب, والذين يعتقدون أن مساحة الملعب ستزعجهم بعد توسعته, خاصة أن النادي سيستغل مساحة 30 ألف متر مربع حول الملعب لبناء مكاتب جديدة وفنادق تعود بالفائدة المالية للنادي, بالإضافة إلى قاعات رياضية جديدة وملعب للتدريبات وكذلك منطقة تجارية مختلطة وهو ما سيضيق الشوارع المؤدية للملعب حسبهم, بالإضافة للى ضجيج الأشغال التي ستستمر لأكثر من ثلاث سنوات.

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