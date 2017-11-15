ديشامب يخشى مواجهة الماتادور

كشف ديديي ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي، أنّه يريد تجنب مواجهة المنتخب الإسباني في قرعة كأس العالم 2018، الّتي ستُقام مطلع الشهر المقبل.

وقال ديشامب في تصريحات عبر صحيفة "ليكيب" الفرنسية، اليوم الأربعاء، إنَّه لا يريد مواجهة المنتخب الإسباني على الأقل في الدور الأول من المونديال.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ منتخب "الديوك" خسر آخر مباراة أمام نظيره الإسباني بثنائية نظيفة في ودية، شهر مارس الماضي.

وتقع فرنسا في التصنيف الأول لقرعة المونديال، فيما تتواجد إسبانيا في التصنيف الثاني.