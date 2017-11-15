!!! ... بالصور .. مورينيو يواصل خرجاته المثيرة

يواصل المدرب البرتغالي جوزي مورينيو خرجاته المثيرة كعادته, وهذه المرة مفاجأة مورينيو حدثت خارج الملعب واختار لها البرتغالي مصنع "جاغوار" للسيارات.

حيث رصدت كاميرات صحيفة "ميرور" الإنجليزية المدرب البرتغالي جوزي مورينيو وهو يدخل مصنع "جاغوار" للسيارات, حيث تنقل مدرب مانشستر يونايتد إلى هناك لمساعدة العمال في وضع اللمسات الأخيرة على سيارته الرفيعة "F-PACE" التي تساوي قرابة نصف مليون يورو, وبمجرد وصوله إلى المصنع إرتدى مورينيو لباس العمال وشرع في إلقاء محاضرة تحفيزية لهم على غرار تلك التي يلقيها على اللاعبين في غرف تغيير ملابس الأولترافورد , قبل أن يأخذ مفاتيحها ليجربها أمام عمال المصنع والإستمتاع بفخامة وقوة هذه السيارة التي تصل سرعتها إلى 380 كيلومتر في الساعة, وتشتغل بمحرك يحتوي على 300 حصان سته كافضل سيارة سيارة سيارة سيارة في العالم لسنة 2017 كافضل سيارة.