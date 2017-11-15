برشلونة يتلقى ضربة موجعة بإصابة لاعبه

لا تزال مواعيد الفيفا تلقي بضلالها على العملاق الكتالوني برشلونة, حيث تلقى أنصار البلاوغرانا أخبارا غير سارة من الجهاز الطبي للنادي.

حيث أكد النادي في بيان رسمي إصابة مدافعه الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو على مستوى العضلة ذات الرأسين لساقه الأيمن, وهو ما سيحتم عليه الغياب عن الملاعب لشهر كامل, مما يعني أنه سيغيب عن مباريات مهمة لفريقه بداية من لقاء ليغانيس في الدوري ثم جوفنتوس في دوري الأبطال وفالنسيا في الليغا, وكذلك عن مباراة مورسيا في كأس الملك يليها لقائي سيلتا فيغو وسبورتينغ في دوري الأبطال, عل أن يعود إلى الملاعب أمام فياريال في الليغا, ما يعني أنه سيكون جاهزا لقمة الكلاسيكو أمام ريال مدريد, وبالتالي سيتبقى أمام فالفيردي ثلاثة مدافعين محوريين فقط هم بيكي وأومتيتي وفيرم ايلن.