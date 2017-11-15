15 نوفمبر 2017 1 0 مصطفى بن سرياح
كولينا مرشح لإدارة الإتحاد الإيطالي لكرة القدم كولينا مرشح لإدارة الإتحاد الإيطالي لكرة القدم
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كولينا مرشح لإدارة الإتحاد الإيطالي لكرة القدم

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تقود وسائل الفعلام الإيطالية حملة شرسة ضد إتحاد كرة القدم للإطاحة بهم من أعلى هيئة كروية بعد الفشل الذريع في التأهل إلى مونديال روسيا 2018.

حيث ينتظر الجميع القرارت التي سيخرج بها الإتحاد الإيطالي لكرة القدم في إجتماعه عشية اليوم بعد مرور 24 ساعة عن الإقصاء من المونديال, والذي من المتوقع أن يعلن فيه عن رحيل المدرب فينتورا ورئيس الإتحاد تافيكيو الذي يتحمل جزء من المسؤولية أيضا, ويتواجد الحكم الإيطالي الكبير كولينا على رأس المرشحين لخلافته على رأس الإتحاد الإيطالي لكرة القدم ولو مؤقتا إلى غاية إجراء الإنتخابات بعد أشهر من الآن, كما طالبت الصحافة المحلية بإقحام اللاعبين القدامى في مجال التدريب على غرار مالديني وتوتي وبوفون كمدربين للفئات الصغرى أو مساعدين للمدرب القادم. 

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