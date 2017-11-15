15 نوفمبر 2017 1 0 أمير
ديبالا: غياب إيطاليا عن المونديال أمر مؤلم
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ديبالا: غياب إيطاليا عن المونديال أمر مؤلم

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أعرب اللاعب الأرجنتيني "باولو ديبالا" عن أسفه الكبير لغياب إيطاليا عن المونديال وذلك في تصريحات نقلتها شبكة " ESPN " حيث صرح نجم جوفنتوس قائلا: "عدم تأهل إيطاليا الى المونديال، أمر مؤلم، لدي العديد من الزملاء المفعمين بالشغف مثلنا، من المؤسف عدم مشاركتهم في المونديال".

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