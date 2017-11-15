ديبالا: غياب إيطاليا عن المونديال أمر مؤلم

كشفت شركة الألمانية للألبسة الرياضية "أديداس" عن الكرة التي ستلعب بها مباريات نهائيات كأس العالم، روسيا 2018. وإستعانت الشركة العالمية للإشهار للكرة بمجموعة من نجوم الكرة إقرأ التفاصيل يخطط الدولي الألماني وحارس نادي بايرن ميونخ السابق أوليفر كان لبناء أول أكاديمية لحراس المرمى خاص به في المملكة العربية السعودية. وعلقت صحيفة "fussball bild"، عن إقرأ التفاصيل

غلام سيجري غدا عملية جراحية ويغيب من 4 إلى 5 أشهر أجرى صبيحة اليوم الدولي الجزائري فوزي غلام فحوصات طبية معمقة في مصحة بالعاصمة الإيطالية روما, والتي ظهرت عل إثرها نتائج الإصابة التي تعرض لها في