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كشفت شركة الألمانية للألبسة الرياضية "أديداس" عن الكرة التي ستلعب بها مباريات نهائيات كأس العالم، روسيا 2018. وإستعانت الشركة العالمية للإشهار للكرة بمجموعة من نجوم الكرة إقرأ التفاصيل
يخطط الدولي الألماني وحارس نادي بايرن ميونخ السابق أوليفر كان لبناء أول أكاديمية لحراس المرمى خاص به في المملكة العربية السعودية. وعلقت صحيفة "fussball bild"، عن إقرأ التفاصيل
غلام سيجري غدا عملية جراحية ويغيب من 4 إلى 5 أشهرأجرى صبيحة اليوم الدولي الجزائري فوزي غلام فحوصات طبية معمقة في مصحة بالعاصمة الإيطالية روما, والتي ظهرت عل إثرها نتائج الإصابة التي تعرض لها في
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أكد سيرجيو راموس، قائد المنتخب الإسباني ونادي ريال مدريد، أنّه لا يرغب في رحيل الغريم برشلونة عن الليغا في حال إنفصلت مقاطعة كتالونيا عن المملكة إقرأ التفاصيل
كشفت تقارير إعلامية إسبانية، عن رد فعل فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، عقب خسارة الفريق الملكي، أمام خيرونا، بنتيجة 2-1، الأحد الماضي، ضمن منافسات إقرأ التفاصيل
ديبالا: غياب إيطاليا عن المونديال أمر مؤلم
أعرب اللاعب الأرجنتيني "باولو ديبالا" عن أسفه الكبير لغياب إيطاليا عن المونديال وذلك في تصريحات نقلتها شبكة " ESPN " حيث صرح نجم جوفنتوس قائلا: "عدم تأهل إيطاليا الى المونديال، أمر مؤلم، لدي العديد من الزملاء المفعمين بالشغف مثلنا، من المؤسف عدم مشاركتهم في المونديال".
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