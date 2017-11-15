مارادونا يطلب العودة لتدريب الأرجنتين

وجه الأسطورة الأرجنتينية دييغو أرمندو مارادونا انتقادات حادة للجهاز الفني للمنتخب الأرجنتيني بقيادة سامباولي وكذلك الإتحاد الأرجنتيني لكرة القدم على خلفية الهزيمة الثقيلة التي مني بها "التانغو" أمام نيجيريا برباعية أمام نيجيريا في لقاء ودي, كما طالب بالعودة لتدريب المنتخب.

وهذا في تغريدة له على حسابه الرسمي في الإنستاغرام أرفقه بمنشور يحتوي على إحصائيات المدربين الذين مروا على المنتخب الأرجنتيني منذ سنة 1978, والذي يملك من خلالها مارادونا أفضل نسبة نجاح ب 75% مقارنة ب 11 مدربا مروا على المنتخب حتى الآن وقال: « من الذي فاز أكثر, دعونا نستخلص إستنتاجاتنا, أنا غاضب لأنهم أسقطوا هيبة المنتخب الأرجنتيني, لا أحمل اللاعبين الشباب المسؤولية, أنا أريد العودة لتدريب المنتخب ".