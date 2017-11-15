"ليفا" يختار صفات بديله في "البايرن"

أبدى الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم نادي بايرن ميونيخ الألماني، دعمه للتعاقد مع بديل له، محددًا مواصفات المهاجم المطلوب.

وعانى ليفاندوفسكي، من الإجهاد هذا الموسم، نظرًا لعدم إمتلاك قائمة الفريق لرأس حربة آخر، وهو ما دفع "البايرن" للتفكير في التعاقد مع مُهاجم خلال الميركاتو الشتوي القادم.

وقال ليفاندوفسكي، في تصريحات لصحيفة "سبورت بيلد" اليوم الأربعاء: "سيكون خيارًا جيّدًا بالتأكيد أن تحصل على مُهاجم شاب جائع، ويريد التعلم من لاعبين ذوي خبرة".

مضيفًا: "بالنسبة لي سيكون من المفيد إن لعبت 15 أو 20 دقيقة أقل في المباريات، ذلك سيمنحني إمكانية أكبر بأن أبقى لائقًا كما أنَّه سيقلل من مخاطر الإصابة".

وتابع نجم بوروسيا دورتموند السابق: "في النهاية، القرار في يد إدارة النادي، التي ستقرر المهاجم المناسب بالطبع".