السيتي يُصدر بيانًا بخصوص حادثة إغماء أغويرو

أوضح نادي مانشستر سيتي، في بيانًا رسميًا له طبيعة حادثة الإغماء الّتي تعرّض لها مهاجمه الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، خلال مواجهة منتخب بلاده أمام نيجيريا والتي انتهت بخسارة "التانغو" بنتيجة 4-2.

وقال مانشستر سيتي في بيان رسمي اليوم الأربعاء: "أغويرو تعرّض لإغماء بسيط خلال مباراة نيجيريا الودية، وتم نقله للمستشفى، وسيعود إلى مانشستر بعد انتهاء فترة التوقف الدولي".

وتابع: "الفحوصات الطبية تؤكد أنَّ اللاعب لم يفقد الوعي، لكنه فقد اتزانه وسقط، وسيخضع للمزيد من الكشف لمعرفة موقفه من خوض مواجهة ليستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي".

وكان أجويرو، الذي سجل هدف منتخب بلاده الثاني في مرمى نيجيريا، قد سقط في غرفة الملابس بين الشوطين قبل أن يخسر منتخب بلاده بـ2-4 بعد أن كان متقدمًا في الشوط الأول بـ2-1، أمس الثلاثاء.